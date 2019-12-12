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Konya merkezli 12 ilde FETÖ/PDY yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 23'ü muvazzaf 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 23’ü muvazzaf asker olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 12 ilde önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.