30 Nisan'da, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 ilde düzenlenen operasyonda, teşekkül halinde izinsiz kazı yaptığı, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı olayına karıştığı iddiasıyla 23 kişi gözaltına alınmış, 13 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Zanlıların yakalandıkları yerlerde yapılan aramalarda, 422'sinin tarihi değeri olabileceği düşünülen bin 279 obje, 4 dedektör, kazılarda kullanılan çok sayıda malzeme, tarihi eser incelenmesinde kullanılan test kiti, bir tabanca, 4 av tüfeği ve 125 mermi ele geçirilmiş, şüphelilerin, kurdukları imalathanede, sikke ve heykel gibi tarihi eserlerin kalıbını kullanarak sahtesini yapıp, sattıkları tespit edilmişti. Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen zanlılardan Mustafa B. tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.