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SON DAKİKA HABERİ! Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu!

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında aralarında muvazzaf asker ve askeri öğrencilerin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

FETÖ operasyon
HABERTURK.COM

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. 

Zafer Samancı'nın haberine göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve itirafçı olanların verdiği ifadeler doğrultusunda Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile sabah saatlerinde yeni bir operasyona imza atıldı.

Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen muvazzaf asker, askeri öğrenci ve mahrem imamlık yaptığı tespit edilen toplam 11 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile sabah erken saatlerde Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri halen devam ettiği öğrenildi. Adreslerinde bulunamayan 6 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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