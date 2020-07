Konya'nın meşhur Kembos peyniri mağarada olgunlaşıyor

AA

Gökçeyurt Mahallesi'nde, lezzetiyle nam salan "Kembos mağara peyniri", yüzyıllardır aynı yöntemle, derinliği 400 metreyi bulan mağarada saklandıktan sonra sofralardaki yerini alıyor.

Gökçeyurt Mahalle Muhtarı Mükremin Özdemir, AA muhabirine, peyniri soğuk hava deposu olarak da kullanılan mağaraya lezzetlenmesi için bıraktıklarını söyledi.

İlkbaharın gelmesiyle peynir üretimine başladıklarını dile getiren Özdemir, "Baharda çiçek ve kekiklerle otlayan hayvanlardan elde ettiğimiz ürünleri kuzu ve oğlak derilerine dolduran vatandaşlar, muhafaza için 'in' adı verdiğimiz mağaraya bırakıyoruz. Yaklaşık 6 ay sonra mağaradan alınan peynirler, kendine has lezzetiyle kahvaltı sofralarını süslüyor. Tamamen doğal olarak üretilen peynirlerimiz kendine has bir lezzeti alıyor. Mağaramıza bırakılan kışlık peynirler sonbaharda sofralarımızı süsleyecek.” ifadelerini kullandı.

Peynirin 6 ayda mağarada olgunlaştığını belirten Özdemir, “Geleneksel yöntemlerle hazırlanan peynirler, bu mağaraya özel salgılanan bakterilerden lezzet alıyor." dedi.

Özdemir, peynirin yanı sıra kirazları da mağarada muhafaza etmeye başladıklarını hatırlatarak, "Bu yıl denemek amaçlı mağaraya ilk defa kiraz bıraktık. Kirazın sertleşerek daha güzel bir lezzet almış olduğunu gördük. Kirazları kışın satışa sunmayı planlıyoruz." diye konuştu.

- Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi

Peynir üreticilerinden Haluk Elmalı, "Burada olgunlaşan peynirlerimiz, sabah kahvaltılarımızın vazgeçilmezi, olmazsa olmazımızdır. Sabah kahvaltılarında in peyniri olmazsa biz kahvaltıya oturmayız." yorumunda bulundu.

Başka mahallede yaşayan ve peynirleri mağaraya getiren Yusuf Kaya da "Her yıl olduğu gibi bu yıl da annemin elleri ile hazırladığı peynirleri, tatlanması için bırakıyoruz. Yaz sezonunda bu mağarada peynirler burada tatlanıyor. Ekim veya kasım aylarında gelip çıkartarak afiyetle yiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.