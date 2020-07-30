Konya'nın yöresel tatlıları

AA

Şerbetli tatlı sevenlerin favorisi olan sac arası ve Konya usulü höşmerim, pek çok restoranda yemek sonrası tercih edilirken, özellikle kadınların da evlerde en çok yaptığı tatlılar arasında gösteriliyor.

Kentin yöresel lezzetlerinden höşmerim, hem kullanılan malzeme hem de yapılış şekliyle Balıkesir'in höşmerim tatlısından kendini farklı kılıyor.

Konya'nın Akyokuş mevkisindeki Konya Büyükşehir Belediyesine ait Konya Mutfağı Tesisleri'nde çalışan tatlı ustası Mehmet Ali Zercü, AA muhabirine, sac arası ve höşmerimin yapılışındaki püf noktaları anlattı.

"Sac arasını özel kılan kaymaklı olması ve tereyağı ile kızartılmasıdır." diyen Zercü, tatlının, çok önceleri Bozkır ilçesindeki kadınların koyunları sağdıktan sonra sütün kaymağını çekip hemen akabinde yufkayı açarak iki sıcak sacın arasında pişirip, şerbetlemeleriyle ortaya çıkan bir tatlı türü olduğunu söyledi.

Hazırlanacak hamurun yufka haline gelmeden önce içine yoğurt, yumurta, sıvı yağ, az miktarda süt ve tuz katılarak "kulak memesi" kıvamında gelene kadar yoğurulduğunu kaydeden Zercü, tarifine şöyle devam etti:

"Yufka açıldıktan sonra içine, çekilmiş olan kaymak bırakılır. Kaymağın yuvarlak bir şekilde tepsiye dizilmesinin ardından üzerine tereyağ sürüldükten sonra tepsi fırına verilir. 250 derece ateşte 25 dakika kalır. Fırından çıktıktan sonra üzerine şerbet dökülerek servise hazır hale gelir. Şerbeti bir kilo suya, bir kilo şeker katılarak hazırlanır. Hafif bir tatlıdır."

Zercü, tatlının isteğe bağlı olarak içine ceviz ve badem eklenebileceğini ayrıca şeker hastaları için de üzerine şerbet yerine, pudra şekeri serpilerek de servis edilebileceğini anımsattı.

- Konyalıların çok sevdiği tatlı: Höşmerim

Zercü, kışın badem, yazın ise dondurma eşliğinde yenen höşmerim tatlısının sıvı kaymak, un, süt ve şekerden yapıldığını anlattı.

Lezzetiyle Konyalıların çok sevdiği tatlıların başında gelen höşmerimin yapımının kolay olduğunu aktaran Zercü, tarifi şu şekilde verdi:

"Yaklaşık 45 dakika un ve kaymağı karıştırıp, kavuruyoruz. Kavrulduktan sonra kaynatılmış süt ve şekeri ilave ediyoruz. Tatlımız, 2 dakika beklettikten sonra servise hazır hale geliyor."