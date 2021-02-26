Otomobilin sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 23 kilo 432 gram eroin bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.Harekete geçen ekipler, merkez Karatay ilçesinde bir otomobili durdurdu. Dedektör köpeğinin yardımıyla ekipler, sürücü koltuğunun altında, paketlenmiş halde 23 kilo 432 gram eroin buldu.Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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