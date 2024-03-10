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        Haberler Gündem İnanç Konya sahur ve iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi Konya iftar, sahur ve imsak saatleri vakti

        Konya sahur ve iftar saati kaçta? 2024 Ramazan İmsakiyesi Konya iftar, sahur ve imsak saatleri

        On bir ayın sultanı Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü itibariyle başlarken Konya sahur ve iftar saati merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il imsakiye duyurulurken Konya sahur ve iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak sorusuna yanıt aranıyor. 2024 Ramazan imsakiyesi yayımlanmasıyla birlikte ülkemizin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ilimiz Konya'da İmsakiye takvimi vakti belli oldu. İlk teravih 10 Mart Pazar akşamı yatsı namasıyla kılınacak. O gece de ilk sahura kalkılacak. İşte 2024 İmsakiye takvimi ile Konya iftar, sahur ve imsak saati vakitleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 18:21 Güncelleme: 10.03.2024 - 18:21
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        Konya sahur ve iftar saati 2024 Ramazan imsakiye vakitlerinde duyuruldu. Diyanet’in belirlediği imsakiye sayfalarında yer alan saatlere göre oruca başlayacak ve oruçlarını açacaklar. Güneşin illerde farklı saatlerde doğup batması nedeniyle Diyanet illere özel olarak namaz vakitleri belirliyor. Rahmet ve bereket ayında oruç tutacak olan vatandaşlar için il il iftar ve sahur saatleri araştırması yapıyor. Peki Konya sahur ve iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi Konya iftar, sahur ve imsak saatleri vakti

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        KONYA İmsakiye

        KONYA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

        KONYA İMSAKİYESİ 2024

        KONYA İmsakiye
        Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Akşam Yatsı
        1 Ramazan 1445 11 Mart 2024 Pazartesi 05:40 19:00 20:15
        2 Ramazan 1445 12 Mart 2024 Salı 05:38 19:01 20:16
        3 Ramazan 1445 13 Mart 2024 Çarşamba 05:37 19:02 20:17
        4 Ramazan 1445 14 Mart 2024 Perşembe 05:35 19:03 20:18
        5 Ramazan 1445 15 Mart 2024 Cuma 05:34 19:04 20:19
        6 Ramazan 1445 16 Mart 2024 Cumartesi 05:32 19:05 20:20
        7 Ramazan 1445 17 Mart 2024 Pazar 05:30 19:06 20:21
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        2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Ramazan Bayramı Arefe günü: 9 Nisan 2024 Salı (Yarım Gün)

        Ramazan Bayramı birinci gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

        Ramazan Bayramı ikinci gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

        Ramazan Bayramı üçüncü gün: 12 Nisan 2024 Cuma

        KONYA İMSAKİYE SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

        İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

        KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimini yayınladı. Böylece Kadir Gecesi tarihi de belli oldu.Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmektedir.

        KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?

        Kurban Bayramı birinci gün: 16 Haziran 2024 Pazar

        Kurban Bayramı ikinci gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

        Kurban Bayramı üçüncü gün: 18 Haziran 2024 Salı

        Kurban Bayramı dördüncü gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

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        ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?

        Oruç dünyevi hazlardan uzak durmaktır. Hz. Peygamber’in hadislerinde kötülüklerden koruyan bir kalkan olarak nitelendirilen (Buhârî, Savm, 9) orucun Arapça karşılığı olan savm/sıyâm kelimesinin kökünde de “kendini tutma, geri durma” anlamı vardır. Kişinin orucu bozan şeylere karşı kendini tutması anlamına gelen “imsak” yanında oruç kelimesi de hem maddi hem de manevi anlamda bir korunmayı, sakınmayı ve arınmayı ifade etmektedir.

        Oruç, ahlakımızı güzelleştirir.

        Oruç kötülüklerden korur.

        Oruç, merhamet duygularını geliştirir. Oruç, insana yoksulların çektikleri sıkıntıyı yaşatır da onlara yardım elini uzatma alışkanlığı kazandırır.

        Oruç sağlığı korur.

        Oruç, insana sabırlı olmayı öğretir.

        Oruç nimetlerin kadrini öğretir.

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        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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