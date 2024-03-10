Konya sahur ve iftar saati 2024 Ramazan imsakiye vakitlerinde duyuruldu. Diyanet’in belirlediği imsakiye sayfalarında yer alan saatlere göre oruca başlayacak ve oruçlarını açacaklar. Güneşin illerde farklı saatlerde doğup batması nedeniyle Diyanet illere özel olarak namaz vakitleri belirliyor. Rahmet ve bereket ayında oruç tutacak olan vatandaşlar için il il iftar ve sahur saatleri araştırması yapıyor. Peki Konya sahur ve iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi Konya iftar, sahur ve imsak saatleri vakti