Konya Şekerspor - Kahramanmaraşspor maçı rakamları

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup maçında Konya Şekerspor ile Kahramanmaraşspor, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. Maç öncesi Konya Şekerspor 2 puanla 11. sırada, Kahramanmaraşspor 1 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Konya Şekerspor, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kahramanmaraşspor, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Maçın iddaa kodu 624. İddaa'da Konya Şekerspor kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Kahramanmaraşspor kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.
Konya Şekerspor önceki hafta Niğde Belediyespor mücadelesinde 2-1 kazandı.
Kahramanmaraşspor, Bandırmaspor karşılaşmaında 3-2 kazandı.
Konya Şekerspor, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.
Kahramanmaraşspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kahramanmaraşspor, 0 gol atarken 1 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ