Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! 2 şüpheli tutuklandı

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Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi´nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

SORUŞTURMA AÇILDIĞI BİLDİRİLDİ DHA'da yer alan habere göre konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

"YASAL İŞLEM VE SUÇ DUYURUSU YAPILACAK" Yapılan açıklamada, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır" denildi. — Konya Büyükşehir Belediyesi 🇹🇷 (@Konyabuyuksehir) November 25, 2022 "DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA" "Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili gerekli araştırma ve soruşturmanın yapılması Bakanlık Makamınca onaylanmış olup, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 137. Maddesine göre disiplin soruşturması sürecinde soruşturmanın selameti açısından ilgili şube müdürü hakkında "Görevden Uzaklaştırma Tedbiri" uygulanması ayrıca olaya karışan işçiler hakkında iş akdinin feshedilmesi ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması hususunu olurlarına arz ederim" denildi. — Uğur İbrahim Altay (@u_ibrahim_altay) November 25, 2022 İŞ AKİTLERİ FESHEDİLDİ Öte yandan olay sırasında orada bulunan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği, sorumluların tamamının da işten çıkarıldığı bildirildi. DHA'da yer alan habere göre, soruşturma kapsamında Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Nevzat D.'nin yanı sıra merkezin veteriner hekimi Seyit D. de açığa alındı.

VALİLİK: CANLILARA YAPILAN HER TÜRLÜ EZİYETİ ŞİDDETLE KINIYORUZ DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili Konya Valiliği'nden ise "24.11.2022 günü Twitter sosyal medya platformunda hayvanlara eziyet edildiğine dair görüntülerle ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Canlılara yapılan her türlü eziyeti şiddetle kınıyoruz.

"KONU TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR" Konu, adli-idari tüm kurumlarımızca titizlikle takip edilip gerekli müeyyide ve tedbirler uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklaması yapıldı.