Trafik kazası: 4 yaralı

AA

Selim Gençaslan (45) idaresindeki 42 ACC 822 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 R 0134 plakalı otomobil, Seydişehir-Beyşehir yolunun 1. kilometresinde çarpıştı.Kazada yaralanan Selim Gençaslan, Ali İçöz (30), Uğur Yunus Doğar (45) ve Süleyman Saka (32) olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.Durumu ağır olan Uğur Yunus Doğar, hastanedeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi.