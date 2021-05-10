Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Konya Valiliği STK'ların açıkladığı Filistin'e Destek Mitingi için valilik izni bilgilerinin doğru olmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kudüs’te yaşanan zülüm hepimizi derinden yaralamaktadır. Bu konuda Vatandaşlarımızın tepkisi de yerinde, haklı çok saygıdeğerdir.

Konya’da Filistin'e Destek Mitingi için valilik izni bilgisi doğru değildir. Kitlesel toplantıların yapılması vatandaşımızın sağlığı açısından ciddi risk oluşturup kısıtlamaya tabidir.

Hemşehrilerimizin bulaş riskini artıracak toplanmalardan uzak durması bu konuda hassas davranması salgın önlemleri konusunda son derece önemlidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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