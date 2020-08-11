Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Konya Valisi Özkan, maske ve sosyal mesafe denetimlerine katıldı

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentte maske ve sosyal mesafe denetimlerine katıldı

koronavirüs

İçişleri Bakanlığının "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla bütün illere gönderdiği genelge kapsamında, geniş kapsamlı koronavirüs denetimleri sürüyor.

Emrah Doğru’nun haberine göre, Konya Valisi Vahdettin Özkan ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Alaaddin Tepesi civarında görevliler tarafından yapılan araç denetimlerine katılarak otobüs, dolmuş ve taksilerde yolcuları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

İş yerleri denetimlerine katılan Özkan ve Altay, vatandaşlardan virüsün yayılmasını önlemek için çok daha hassas olmaları ve kurallara uymalarını istedi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın!
GÜNDEMİstanbul'da yolcu otobüsünde yangın!
Son dakika haberler... Gamze Pala cinayetinde yeni detaylar!
GÜNDEMGamze Pala cinayetinde yeni detaylar!
Son dakika haberler... Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi!
GÜNDEMPençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele ...
İletişim Başkanlığı'ndan şehit Eren Bülbül'e özel klip
GÜNDEMİletişim Başkanlığı'ndan Eren Bülbül'e özel klip
Mangal keyfi faciaya dönüştü!
GÜNDEMMangal keyfi faciaya dönüştü!
Edirne Valiliği'nden sınırdaki yangına ilişkin açıklama
GÜNDEMEdirne Valiliği'nden sınırdaki yangına ilişkin ...
MEBBİS il dışı atama sonuçları! Öğretmen il dışı atama sonuçları sorgulama 2020
GÜNDEMMEBBİS il dışı atama sonuçları sorgula
Son dakika haberler... Sakarya'da korkutan orman yangını!
GÜNDEMSakarya'da korkutan orman yangını!
Muş Belediye Başkanı Asya pozitif çıktı
GÜNDEMMuş Belediye Başkanı Asya pozitif çıktı
ALES ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM 2020 ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?
GÜNDEMALES ne zaman, hangi tarihte?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X