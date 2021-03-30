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Konya ve Aksaray'da yüzde 50 kapasiteli çalışma uygulaması esnafı memnun etti

Konya ve Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açıklanan yeni tedbirler kapsamında açılan lokanta ve kafeler, müşteri kabul etmeye başladı.

Konya ve Aksaray'da yüzde 50 kapasiteli çalışma uygulaması esnafı memnun etti
AA

Çok yüksek riskli illerden Konya'da faaliyet gösteren lokanta, restoran ve kafeler, bir süredir paket servis ve gel al yöntemiyle yürüttükleri hizmetlerini uzun bir aranın ardından işletmelerinde verecek olmaktan memnun.

Kentteki yeme içme üzerine çalışan iş yerleri, Sağlık Bakanlığı Kovid­-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına göre sabahın erken saatlerinde yaptıkları hazırlıkların ardından yüzde 50 kapasiteli olarak müşterilerini kabul etmeye başladı.

Kent merkezinde lokanta işletmecisi Safa Can, AA muhabirine, uzun süredir paket servisiyle çalıştıklarını söyledi.

Restorana müşteri alamadıkları için son günlerin sıkıntılı geçtiğini ifade eden Can, "Dünkü açıklamadan sonra hemen kolları sıvadık ve çalışmalara başladık. Masa ve sandalyelerimizi temizledik, masa üstü tefrişatını hazırladık. Sabahın ilk ışıklarıyla da müşterilerimize çorbalarını servis ettik. Umarım tedbirlere uyulur da ilimiz riskli şehirler arasından çıkar. Ramazan ayına kadar, 14 gün de olsa rahat nefes alacağımızı düşünüyorum. " diye konuştu.

Restoran işletmecisi Abdurrahman Barade ise açıklamaları heyecanla dinlediklerini dile getirdi.

Yaklaşık 3 aydır paket ve gel-al servisiyle çalıştıklarını anımsatan Barade, "Kısa sürede de olsa müşterilerimize burada servis yapabileceğimiz için mutluyuz. Uzun zaman oldu, masa ve sandalyelerimizi kaldırmıştık. Sabah işe koyulduk ve yüzde 50 kapasiteye uygun şekilde düzenlemeyi yapıyoruz. Restorana öğlen ve akşam saatlerinde yoğunluk oluyor. Sabırsızlıkla müşterilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Aksaray

Aksaray'da da esnaf, sabahın erken saatlerinde yüzde 50 kapasiteli olarak müşterilerini kabul etmeye başladı.

Kent merkezindeki bir lokantanın işletmecisi Osman Karabıyık, tüm personeli işe çağırdığını anlattı.

Esnaf olarak açıklanan karardan çok mutlu olduklarını ifade eden Karabıyık, "Sabah bir çocuk mutluluğunda lokantamızı açtık. Tüm personellerimizle masalarımızı kurduk ve hazırlıklarımızı tamamladık. Sıcak çorbamızı çıkardık. Müşterilerimizi ağırlamaya başladık. İnsanlar bizim çorbamızı özlemiş, gelip burada yemek yemeyi özlemişler. Umarız Kovid-19 kontrol altına alınır. İnşallah daha iyi günler bizleri bekliyor." diye konuştu.

Müşteri Cengiz Doğanay ise uzun zamandır bugünü beklediklerini, lokantaya gelerek çorba içtiklerini ifade etti.

Muthullah Sağlam da lokantalara gelerek yemek yemeyi çok özlediğini, bu kararı çok olumlu bulduğunu kaydetti.

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