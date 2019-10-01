Zafer Samancı'nın haberine göre Konya merkezli 18 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan bir kısım FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin FETÖ üyesi kripto askerler olduğu ve 6’sının daha önce ihraç edilen şüpheli olduğu belirlendi.

HAVA KUVVETLERİNDE DE 20 GÖZALTI

AA'da yer alan habere göre öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 9'u aktif görevde 20 şüpheli hakkında 11 ilde gözaltı kararı verildi.