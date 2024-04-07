Konyaaltı Sahili'nde bayram tatili yoğunluğu
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. 9 günlük bayram tatilinin de etkisiyle kentin dünyaca ünlü Konyaltı Plajı, yerli ve yabancı turistlerle doldu.
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından Antalya'da, cuma akşam saatlerinde başlayan yoğunluk sürüyor.
Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 22'lere ulaştı, deniz suyu sıcaklığı 22 derece oldu.
Güzel havayı fırsat bilen tatilciler ve turistler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu
Aileleri ve arkadaşlarıyla sahile gelenler, denize girip, güneşlendi.
Bazı tatilciler de kano ile denize açılarak havanın tadını çıkardı.
Bazı tatilcilerin piknik yaptığı göze çarparken, çocuklar ise kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.