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        Konyaaltı Sahili'nde bayram tatili yoğunluğu

        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. 9 günlük bayram tatilinin de etkisiyle kentin dünyaca ünlü Konyaltı Plajı, yerli ve yabancı turistlerle doldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 15:28 Güncelleme: 07.04.2024 - 15:28
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        Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından Antalya'da, cuma akşam saatlerinde başlayan yoğunluk sürüyor.

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        Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 22'lere ulaştı, deniz suyu sıcaklığı 22 derece oldu.

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        Güzel havayı fırsat bilen tatilciler ve turistler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu

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        Aileleri ve arkadaşlarıyla sahile gelenler, denize girip, güneşlendi.

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        Bazı tatilciler de kano ile denize açılarak havanın tadını çıkardı.

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        Bazı tatilcilerin piknik yaptığı göze çarparken, çocuklar ise kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.

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