Kaza, Beyşehir-Isparta Karayolu’nun 12. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Çelik (26) yönetimindeki 33 SY 218 plakalı otomobil, Beyşehir kent merkezi yönüne seyir halinde iken bir tekstil fabrikası yakınlarında önünde seyir halinde olan Ali Küçükaslan idaresindeki 42 BET 02 plakalı hafif ticari aracı sollamak istedi. Bu sırada, karşı yönden gelen bir araç olduğunu son anda fark eden sürücü sollama yapmaktan vazgeçince bu araca arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrularak havaya kalkan 33 SY 218 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve son andaki manevrasıyla çarpışmamak için karayolundan yol kenarına çıkan Ahmet Zeybek yönetimindeki 03 PM 127 plakalı otomobilin üzerine düşerek oradan da savruldu.

Kaza sonucu, 03 PM 127 plakalı otomobilin içerisinde feci şekilde sıkışan sürücü Zeybek ile araçtaki kadın yolcu İsmahan Zeybek olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ölen iki kişi de savcı incelemesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada, 33 SY 218 plakalı otomobilin sürücüsü Yasin Çelik ile araçta bulunan Suriye uyruklu Esad El Ferac (48) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunan Çelik, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Hafif ticari araçtaki sürücü ve içerisinde bulunan kişi kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.