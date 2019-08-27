Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Aziziye Mahallesinde tarım işçilerinin bulunduğu çay ağzı mevkiinde toprak kayması meydana geldi.

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, toprak altında kalan Suriye uyruklu 5 kişi Jandarma ekipleri tarafından çıkartıldı ancak toprak altında kalanlardan ikisi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden ve yaralananların hepsinin de çocuk yaşta olduğu öğrenildi.

Yaralılar ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.