Konya’da kar yağışı ve sis sonbahar renkleriyle güzel görüntüler oluşturdu

AA

Kadınhanı ilçesinde, Kestel Ormanı’nın bulunduğu 1900 rakımlı bölgeye mevsimin ilk karı düştü.

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla doğa beyaz örtüye bürünürken, mevsimin ilk karını görmeye gelenler bu anın tadını çıkardı.

Ormana gezmeye gelen Ekrem Teke, karın doğaya ayrı bir güzellik kattığını söyledi.

Kar yağışını çok özlediklerini ifade eden Teke, "Yukarılarda daha güzel yağmış. Kış mevsimini çok özlemiştik. Görünce de çok mutlu olduk. Çamlar yemyeşil, meşeler sarardı. Kar yağınca daha da güzel oldu. Burası Konya’nın küçük Karadeniz’i diyebiliriz." diye konuştu.

Ömürcan Topsakal ise "Kar insana huzur, mutluluk getiren bir şey. Kar yağışını çok özlemiştik. Doğa ile birleşince de bizde çok güzel hisler uyandırdı." dedi.