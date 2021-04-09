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Konya’da "lokantada cinayet" davası

Konya'da, lokantada çıkan bir kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin yargılanan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Konya’da
AA

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Erol Albayrak, Bekir Sağlık ve K.Y. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Erol Albayrak, daha önceki ifadelerini tekrarladı, "Oğlum K.Y. ile arkadaşım Bekir Sağlık boş yere cezaevinde yatmaktadır. Tahliyelerine karar verilmesini isterim.” ifadesini kullandı.

Erol Albayrak'ın avukatı Buğra Büyükağaçcı da mağdur Umut Avcı'nın sağlık raporundaki eksikliklerin giderilmesini istedi.

Bekir Sağlık, hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliyesini ve beraatini istedi.

Bekir Sağlık'ın avukatı Musa Doğan da "Müvekkil sanığın üzerine atılı suç vasfının değişme ihtimali, tutuklulukta geçirilen süre ve tüm dosya kapsamı dikkate alınarak, uygun görülecek şekilde tahliyesine karar verilmesini isteriz." beyanında bulundu.

Katılanların avukatı Hasip Şenalp de önceki beyanlarını tekrarladı, "Sanıkların işledikleri sabit olan 'kasten öldürme' ve 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından cezalandırılmalarını, sanıklar hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep ederiz." diye konuştu.

İddia makamı, mağdur Umut Avcı'ya ilişkin adli tıp raporundaki eksikliklerin giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, iddia makamının talebini kabul etti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İddiaya göre, 29 Temmuz 2020'de merkez Karatay ilçesindeki Musa Yıldız'a (40) ait restoranın çalışanları, çevrede motosikletiyle gezen K.Y'yi gürültü yaptığı gerekçesiyle darbetmiş, bunun üzerine K.Y, balıkçılık yapan babası Erol Albayrak'ın (35) yanına gidip durumu anlatmıştı.

Albayrak da yanında oğlu ve arkadaşı Bekir Sağlık ile ellerinde tüfek ve sopalarla restorana gitmiş, burada çıkan kavgada Albayrak, iş yeri sahibi Musa Yıldız'ı vurarak öldürmüştü. Olayda, restoran çalışanları Mehmet Çerezci (40),Ahmet Altan (29),Umut Avcı (18) ve Bekir Taha Yılmaz (18) da yaralanmıştı.

Şüpheliler Erol Albayrak, Bekir Sağlık ve K.Y. hakkında "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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