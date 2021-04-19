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Konyalı pide ustaları iftar sofralarını lezzetlendiriyor

Konya'da fırıncılar, bolluk, bereket ve rahmet ayında, iftar sofralarının gözdesi ramazan pidesi için yoğun mesai yapıyor.

Konyalı pide ustaları iftar sofralarını lezzetlendiriyor
AA

Yumurtalı, sade, tırnaklı, tırnaksız, uzun ya da yuvarlak olarak çeşitlenen ramazan pidesinin üzeri, bol susam ve çörek otuyla süsleniyor. Pideler çeşidine göre 3 ila 5 lira arasında satılıyor.İftar sofralarına sıcak ve çıtır pide götürmek isteyenler, akşama doğru fırınlarda yoğunluk oluşturuyor.Pide ustası Fatih Şendağlı, çörek otlu, bol susamlı pidenin ramazan ayının değişmez bir geleneği olduğunu söyledi.Pideyi sevenlerin ayrı bir kitlesi olduğunu belirten Şendağlı, "Günümüzde ekmek fırınları arttı, çeşitler de çoğaldı. Yüzlerce çeşit ekmek çıkarılıyor ama biz geleneksel pideyi çıkarmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Şendağlı, ramazan ayında sıcak pidenin sofralara ayrı bir güzellik kattığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ramazan pidesi bizim eski örf, adetlerimizden biridir. İftar deyince akla ilk pide gelir. Onun için bu ayda çok rağbet görüyor. Pideleri sıcak sıcak çıkarıp müşteriye vermek, o hareketliliği yaşamak çok güzel bir duygu. Ramazanda özellikle yumurtalı, susamlı pide çok gidiyor. Normal günde yapılsa bu kadar rağbet görmez ama ramazanda ayrı bir kokusu lezzeti oluyor."Pide alan müşterilerden Onur Uslu da her akşam işten çıktıktan sonra mutlaka pide aldığını, yılda bir kere bereket ayında çıkan ramazan pidesini iftar sofralarının baş tacı olduğunu dile getirdi.

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