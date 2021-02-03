Konyaspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig'in 23. haftasında 0-0 berabere kaldı.
12. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Murat kaleyi düşündü ancak çerçeveyi bulamadı.
18. dakikada sağ kanttan gelişen Konyaspor atağında Sekidika'nın çevirdiği topa savunmadan sekti Nordfeldt uzanarak köşeye giden topu kornere çeldi.
25. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza alanında topla buluşan Kravets ceza alanında çaprazda döndü vurdu top kaleci Nordfeldt'te kaldı.
52. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias orta alanda kazandığı topla ilerledi ceza alanına çevirmek istediği top auta gitti.
58. dakikada Hadziahmetovic'in ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Cikalleshi sağ çaprazdan vurdu Nordfeldt topu kornere çeldi.
64. dakikada Gençlerbirliği atağında Furman'ın pasında ceza alanında topla buluşan Sefa karşı karşıya pozisyonda vurdu Eray son anda topu kornere çeldi.
68. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Bytyqi'nin çevirdiği topa Kravets vurdu ancak etkisiz top Nordfeldt'te kaldı.
71. dakikada Hadziahmetovic'in doğrudan kaleye kullandığı serbest vuruşta top yandan auta gitti.
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