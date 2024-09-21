Konyaspor: 0 - Sivasspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile Sivasspor, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Konyaspor ve Sivasspor, puanını 8'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
İki takımın da pozisyonlara girdiği karşılaşmada gol sesi çıkmadı.
Bu sonucun ardından Konyaspor ile Sivasspor, puanını 8'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Yeşil Beyazlılar, Trabzonspor'a konuk olacak. Kırmızı Beyazlılar, evinde Başakşehir'i ağırlayacak.