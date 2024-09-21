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        Konyaspor: 0 - Sivasspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile Sivasspor, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Konyaspor ve Sivasspor, puanını 8'e yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 18:54 Güncelleme: 21.09.2024 - 18:54
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        Konya'da gol sesi çıkmadı!
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

        İki takımın da pozisyonlara girdiği karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

        Bu sonucun ardından Konyaspor ile Sivasspor, puanını 8'e yükseltti.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Yeşil Beyazlılar, Trabzonspor'a konuk olacak. Kırmızı Beyazlılar, evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

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