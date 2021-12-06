Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maç boyunca 16 şut çeken Atiker Konyaspor, Yeni Malatyaspor savunmasını aşamadı.
KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ....
Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 27'ye yükseltirken Yeni Malatyaspor ise haftayı 14 puanla tamamladı.
Konyaspor önümüzdeki hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.
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