Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Konya, Hadziahmetovic ile öne geçti, Rize Tunay ile skoru belirledi. Rize'de maçın son anlarında Yasin Pehlivan kırmızı kart gördü.
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