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        Konyaspor: 1 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Konyaspor ile Hatayspor, 1-1 berabere kaldı. Hatayspor'un golü 90. dakikada Vincent Aboubakar'dan geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 18:02 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:02
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        Hatayspor'a puanı Aboubakar getirdi!
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        Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

        Konyaspor, 17. dakikada Marko Jevtovic ile öne geçti. Hatayspor'un beraberlik golü 90. dakikada Vincent Aboubakar'dan geldi.

        Bu sonucun ardından Konyaspor 15, Hatayspor 7 puana yükseldi.

        Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Hatayspor, Beşiktaş'ı konuk edecek.

        MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

        6. dakikada Fernandes'in sol kanattan sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

        17. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Guilherme'nin köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Jevtovic kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

        22. dakikada Bambgboye'nin ceza sahası içinden vuruşunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        (İkinci yarı az sonra...)

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