Konyaspor 10 gün transfer ettiği Morgan Schneiderlin ile yolları ayırdı!
Konyaspor'un 10 gün önce transfer ettiği Morgan Schneiderlin takımdan ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Morgan Schneiderlin'in ailevi sebepler nedeniyle takımdan ayrıldığı bildirildi
Konyaspor, Morgan Schneiderlin'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Geçtiğimiz günlerde transferini duyurduğumuz profesyonel futbolcu Morgan Schneiderlin, ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak istediğini yönetimimize iletmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler ve değerlendirmeler sonucu Morgan Schneiderlin’in bu isteğine olumlu yaklaşmış ve sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmiştir.