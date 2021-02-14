İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren goller; 52. dakikada Abdülkerim Bardakçı ve 80. dakikada Sekidika'dan geldi. Teknik direktör İsmail Kartal'la yollarını ayırdıktan sonra takımın başına İlhan Palut'u getiren Konyaspor, genç teknik adam yönetimindeki ilk lig maçında galip geldi ve 6 hafta sonra kazandı. 3 maç sonra golle tanışan Konyaspor bu sonucun ardından 27 puana yükseldi. Ligin son sırasındaki Denizlispor ise 18 puanda kaldı.