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Konyaspor: 2 - Denizlispor: 0 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor evinde Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi. Galibiyeti getiren goller; 52. dakikada Abdülkerim Bardakçı ve 80. dakikada Sekidika'dan geldi. İlhan Palut yönetimindeki ilk lig maçına çıkan Konyaspor 6 hafta sonra kazandı!

Konyaspor: 2 - Denizlispor: 0 | MAÇ SONUCU

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren goller; 52. dakikada Abdülkerim Bardakçı ve 80. dakikada Sekidika'dan geldi. Teknik direktör İsmail Kartal'la yollarını ayırdıktan sonra takımın başına İlhan Palut'u getiren Konyaspor, genç teknik adam yönetimindeki ilk lig maçında galip geldi ve 6 hafta sonra kazandı. 3 maç sonra golle tanışan Konyaspor bu sonucun ardından 27 puana yükseldi. Ligin son sırasındaki Denizlispor ise 18 puanda kaldı.

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