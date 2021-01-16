Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigKonyaspor
ABONE OL

Konyaspor: 2 - Göztepe: 3 | MAÇ SONUCU

Konyaspor - Göztepe maçı dakika dakika özeti HTSPOR'da! İlhan Palut'la yollarını ayıran Göztepe, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılar galibiyete Mihojevic ve yeni transfer Zulj'un (2) golleriyle uzandı. Konyaspor'un gollerini ise Cikalleshi ve Hadziahmetovic kaydetti

Konyaspor: 2 - Göztepe: 3 | MAÇ SONUCU

Göztepe, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılar galibiyete Mihojevic ve yeni transfer Zulj'un (2) golleriyle uzandı. Konyaspor'un gollerini ise Cikalleshi ve Hadziahmetovic kaydetti.

17. dakikada Berkan'ın sağ kanattan ceza alanına kullandığı serbest vuruşta Mihojevic topa vurdu ve Göztepe'yi 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

29. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sağ kanattan gelen Ndiaye ortadaki Zulj'u topla buluşturdu, onun vuruşunda konuk ekip farkı ikiye çıkardı.

33. dakikada Konyaspor atağında ceza alanına yapılan ortada Jevtovic altıpasın içinde kafayı vuruyor, İrfan Can'dan seken top direkten geri gelerek İrfan'ın ellerinde kaldı.

37. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza alanına yapılan orta Titi'den sekti, Cikalleshi önünde kalan topu kaleye gönderdi ancak vuruşu zayıf top İrfan'da kaldı.

43. dakikada Göztepe yine hızlı geldi, Halil'in pasıyla savunma arkasına sarkan Ndiaye topu kaleciden kurtardı ancak savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

53. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza alanına yapılan ortası savunma uzaklaştırdı, Hadziahmetovic ceza alanı dışından şansını denedi, İrfan topu kornere çeldi.

54. dakikada Konyaspor'un Bytyqi'nin sol kanattan kullandığı kornerde iyi yükselen Cikalleshi kafayla topu ağlara gönderdi.

57. dakikada Sağ kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında Halil kendi taşıdığı topla çizgiye kadar indi, ortadaki boş pozisyondaki Zulj'u gördü onun vuruşunda top ağlara gitti. 1-3

61. dakikada Konyaspor atağında Skubic'in pasında topla buluşan Hadziahmetovic ceza alanı dışından kaleyi düşündü ve İrfan'ı mağlup etmeyi başardı. 2-3

77. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Bytyqi'nin ceza alanına yaptığı ortaya Kravets kafayı vurdu ancak top farklı şekilde auta gitti.

85. dakikada Hadziahmetovic, golü attığı noktadan yine kaleyi düşündü, İrfan ceza alanı dışından gelen sert şutu kornere gönderdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

HTSpor yeni yüzüyle yayında!
FUTBOLHTSpor yeni yüzüyle yayında!
Mesut Özil geliyor mu? SON DAKİKA: Arsenal ile feshi konusunda anlaştı!
FUTBOLSıcak gelişme! Mesut, Arsenal'le anlaştı!
SON DAKİKA | Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri!
FUTBOLKritik gün salı!
SON DAKİKA| Erkan Özdamar, Antalyaspor-Trabzonspor maçından alındı!
FUTBOLErkan Özdamar görevden alındı!
Denizlispor'da boykot krizi!
FUTBOLDenizlispor'da boykot krizi!
Hüseyin Eroğlu: Daha iyi bir Altınordu izlettireceğiz
FUTBOL"Daha iyi bir Altınordu izlettireceğiz"
Mustafa Er: Bursaspor'u Avrupa da takip ediyor
FUTBOL"Bursaspor'u Avrupa da takip ediyor"
Tahkim Kurulu, Jefferson Junior'ın 3 maçlık cezasını onadı
FUTBOLJefferson Junior'ın cezası onandı
TFF 1. Lig'de ilk devrede 28 teknik direktör görev yaptı
FUTBOL1. Lig'de 28 teknik adam çalıştı
Çaykur Rizespor'da pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi
FUTBOLRizespor'da vaka sayısı 5'e çıktı