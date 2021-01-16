Göztepe, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılar galibiyete Mihojevic ve yeni transfer Zulj'un (2) golleriyle uzandı. Konyaspor'un gollerini ise Cikalleshi ve Hadziahmetovic kaydetti.

17. dakikada Berkan'ın sağ kanattan ceza alanına kullandığı serbest vuruşta Mihojevic topa vurdu ve Göztepe'yi 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

29. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sağ kanattan gelen Ndiaye ortadaki Zulj'u topla buluşturdu, onun vuruşunda konuk ekip farkı ikiye çıkardı.

33. dakikada Konyaspor atağında ceza alanına yapılan ortada Jevtovic altıpasın içinde kafayı vuruyor, İrfan Can'dan seken top direkten geri gelerek İrfan'ın ellerinde kaldı.

37. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza alanına yapılan orta Titi'den sekti, Cikalleshi önünde kalan topu kaleye gönderdi ancak vuruşu zayıf top İrfan'da kaldı.

43. dakikada Göztepe yine hızlı geldi, Halil'in pasıyla savunma arkasına sarkan Ndiaye topu kaleciden kurtardı ancak savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

53. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza alanına yapılan ortası savunma uzaklaştırdı, Hadziahmetovic ceza alanı dışından şansını denedi, İrfan topu kornere çeldi.

54. dakikada Konyaspor'un Bytyqi'nin sol kanattan kullandığı kornerde iyi yükselen Cikalleshi kafayla topu ağlara gönderdi.

57. dakikada Sağ kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında Halil kendi taşıdığı topla çizgiye kadar indi, ortadaki boş pozisyondaki Zulj'u gördü onun vuruşunda top ağlara gitti. 1-3

61. dakikada Konyaspor atağında Skubic'in pasında topla buluşan Hadziahmetovic ceza alanı dışından kaleyi düşündü ve İrfan'ı mağlup etmeyi başardı. 2-3

77. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Bytyqi'nin ceza alanına yaptığı ortaya Kravets kafayı vurdu ancak top farklı şekilde auta gitti.

85. dakikada Hadziahmetovic, golü attığı noktadan yine kaleyi düşündü, İrfan ceza alanı dışından gelen sert şutu kornere gönderdi.