Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş’a 3-2 mağlup olan Atiker Konyaspor, 6 haftadır kazanamıyor. İstanbul deplasmanında, maçın son dakikalarında yenilen golde topu kaptıran Ali Turan’a taraftar sosyal medyadan yoğun tepki göstererek futbolu bırakmasını istedi.
Teknik direktör Aykut Kocaman’ın 14. haftada takımın başına geçmesinden sonra yükselişe geçen Konyaspor, oynadığı son 6 maçta 3 puana hasret kaldı. Son olarak 27 Ocak’ta Konya’da oynanan maçta Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden yeşil beyazlılar bu maçtan sonra deplasmanda Bursaspor ile 0-0, iç sahada Malatyaspor ile 1-1, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalırken, peş peşe oynadığı iç sahada maçlarında Kayserispor’a 1-0 mağlup olup Göztepe ile 1-1 berabere kalarak fikstür avantajını lehine kullanamadı.
ALİ TURAN'A TARAFTAR TEPKİSİ
Beşiktaş ile oynanan maçın 82. dakikasında Mücahit Can Akçay’ın yerine giren Ali Turan, 90+3 dakikada kaleci Serkan’dan aldığı topu rakibine kaptırarak Kagawa'nın golüne katkı sağlayınca yeşil-beyazlılar sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Son zamanlarda formsuzluğu ile dikkat çeken 35 yaşındaki oyuncuya sporseverler sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi. Taraftarlar, "Ali Turan artık emeklilik dilekçesini vermeli", "Ali Turan miadını doldurmuş", "Ali Turan’a bir top hediye edin bıraksın bizi" şeklinde paylaşımlarda bulundu.
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