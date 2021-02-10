Konyaspor Beşiktaş maçı için artık geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına sahne olacak zorlu randevu yarın akşam oynanacak. İşte büyük bir merakla beklenen Konyaspor Beşiktaş mücadelesi öncesi son bilgiler...
KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Konyaspor Beşiktaş maçı 11 Şubat Perşembe akşamı saat 20:45'de başlayacak ve mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak...
MUHTEMEL İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Konyaspor : Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Shengelia, Sekidika, Miya, Kravets.
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