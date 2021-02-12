78’de Atiba, müsait pozisyonda kafayla topu auta gönderdi, tecrübesine yakışmadı! Uzatmalarda Kartal cephesinde değişen bir şey yok! Sürekli kısa paslarla o kilidi açamıyorsanız ki öyle, şutlar atmak aklınıza gelmiyor mu? Arada bir attılar, o da kalecinin kucağına! Kartal, işi uzatmaya götürdü, turu geçecek golü mumla aradı, mutlu sona penaltı atışlarında ulaştı, yarı finalde Başakşehir’le eşleşti. Kuşkusuz, bu atışlarda Utku Yuvakuran’ın bir kurtarışı da alkışa değerdi, aferin ona.