Konyaspor - Bursaspor maçı öncesi rakamlar

Konyaspor ve Bursaspor, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Konyaspor 4 puanla 6. sırada, Bursaspor 1 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Konyaspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bursaspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 150 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Konyaspor kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.10, Bursaspor sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.
Konyaspor önceki hafta Fenerbahçe mücadelesinde 3-2 yenildi.
Bursaspor ise Gençlerbirliği maçında 1-0 yenildi.
Konyaspor, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.
Bursaspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bursaspor, 1 gol atarken 2 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ