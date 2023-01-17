Konyaspor, teknik direktörlük görevi için Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllığına sözleşme imzaladı.

Kariyerinde daha önce DL Aerbin, BJ Guoan, Maccabi Haifa, BJ Enterprises, PAOK, Al-Qadsiah FC ve BJ Renhe takımlarında görev yapan Stanojevic son olarak Partizan’da çalıştı.

Sırp teknik adam 2009-10 ve 2010-11 yıllarında Partizan ile Sırbistan Lig Şampiyonluğu yaşarken yine 2010-11 sezonunda Sırbastin Lig Kupası’nı da kazanma başarısı göstermişti.

Aleksandar Stanojevic'in yardımcılıklarını Branko Vukasinovic, Branimir Micovic, Nemanja Jovsic ve Radenko Pantovic yapacak.