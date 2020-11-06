Konyaspor, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan bir futbolcusunun izole edilerek tedavisine başlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun ismi açıklanmayarak, "Her hafta teknik heyetimiz, futbolcularımız ve destek ekibimize rutin olarak yapılan Covid-19 tetkiklerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sağlık durumu iyi olan oyuncumuz izole edilerek, takip ve tedavisine başlanmıştır" denildi.