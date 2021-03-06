Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigKonyaspor
ABONE OL

Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, 29. haftada 8 Mart Pazartesi günü konuk edecekleri Fenerbahçe karşısında iyi bir mücadele vermek istediklerini söyledi

Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Konya ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Palut, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, oyuncuların son maçlarda sergilediği performans ve oyun disiplininden memnun olduğunu belirtti.

Hücum açıdan daha gelişmeleri gerektiğini ifade eden Palut, "Fikstür, daha uzun süreli antrenmanlar yapmamızı engelliyor. Ama buna rağmen, ileriye doğru giden bir takım olduğunu görüyorum. Pazartesi günü Fenerbahçe maçı oynayacağız. Son derece önemli bir maç. Hepsi birbirinden değerli ve önemli puanlar. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Guilherme sarı kart cezalısı. İbrahim Sehic'in takımla çalışmaları devam ediyor. Yarın bir değerlendirme yapacağız." diye konuştu.

"ATAĞA ÇIKMAKTAN İMTİNA ETMEYEN BİR TAKIM GÖRÜNTÜSÜYLE SAHADA OLMAK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe'nin çok güçlü bir takım olduğunu vurgulayan İlhan Palut, tam kadro çalışmaları sürdürdüklerini ve iyi mücadele etmeleri gereken bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurguladı.

Palut, takım oyunu oynamak istediklerini belirterek, "Top Fenerbahçe'deyken iyi mücadele etmeliyiz. Top bize geçtiği zaman da öz güvenli, kendine güvenen ve atağa çıkmaktan imtina etmeyen bir takım görüntüsüyle sahada olmak istiyoruz. Umarım istediğimiz sonucu alıp, taraftarlarımızı mutlu ederiz." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Amir Hadziahmetovic de maça iyi hazırlandıklarını anlattı.

Teknik direktör Palut ile takımın çok iyi bir hava yakaladığını dile getiren Hadziahmetovic, "Bu maçtan güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Hedefimiz 3 puan. İlhan hocamız geldikten sonra dört maçtır kaybetmiyoruz. Şu anda daha iyi hissediyorum. Hocamız şans verdiği müddetçe takımıma katkı sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Takım daha iyi baskı yapıyor. Topu saklayıp oynamaya başladık." diye konuştu.

ANTRENMAN

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenmana, takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Alper Uludağ, Marin Anicic, Barış Yardımcı katılmazken, Musa Çağıran, Volkan Fındıklı ve İbrahim Sehic takımla çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Oyuncular, topla oyun ve taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ahmet Nur Çebi: “Bu takımdan bir şey olmaz diyorlardı, şimdi şampiyonluğa gidiyoruz”
FUTBOL"Bu takımdan bir şey olmaz diyorlardı"
Son dakika: Süper Lig'de 28. haftanın panoraması
FUTBOLSüper Lig'de 28. haftanın panoraması
Fenerbahçe'nin ev fobisi, Galatasaray geri dönemiyor, Beşiktaş'ın kaderi İstanbul'da | HTSPOR MUTFAK
FUTBOL8 maçtır gol atamayan yıldızlar!
Beşiktaş Gaziantep FK maçı saat kaçta? SON DAKİKA: Muhtemel 11'ler belli oldu!
FUTBOLKritik maç için karar!
'Korsan yayın' toplantısı!
FUTBOL'Korsan yayın' toplantısı!
Fenerbahçe'de Caner Erkin belirsizliği sürüyor
FUTBOLCaner Erkin belirsizliği
Galatasaray'da Sivasspor maçının şifreleri
FUTBOLSivasspor maçında değişim!
Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nın çatısına GES kuracak
FUTBOLStadın çatısına GES kurulacak
Antalyaspor beraberlikte Avrupa'nın zirvesinde
FUTBOLBeraberlikte Avrupa'nın zirvesinde
Son dakika: Beşiktaş'ın borcu açıklandı! Beşiktaş'ın borcu ne kadar?
FUTBOLBeşiktaş’ın borcu açıklandı