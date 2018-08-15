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Konyaspor'da hedef üst sıralar
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Konyaspor'da hedef üst sıralar

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'deki ilk hedeflerinin geçen sezon ligi 15. sırada bitiren yeşil-beyazlı takımı tekrar üst sıralara taşımak olduğunu söyledi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba, 12:51:12 | Güncelleme:

AA'da yer alan habere göre Çalımbay yaptığı açıklamada, sezonun ilk maçlarının çok ilginç geçtiğini belirterek, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadıkları maçın da ders niteliğinde olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor karışısında ilk 25 dakika mükemmel oynadıklarını ifade eden Çalımbay, şöyle devam etti:

"Çok fazla pozisyona girdik. Eğer son paslara biraz dikkat edebilseydik, çok farklı ve güzel bir karşılaşma olacaktı. Yine de oyuncularımın istek ve arzularından dolayı çok memnunum. Tabii ki ilk maç olduğu için hatalarımız olabilir. Buradaki hataların başında da ölü toplardan yediğimiz goller var. Yemememiz gereken gollerdi ama şu anda memnunum. Çünkü kendi sahamızdaki ilk maçta her şeyden önce galibiyet çok önemliydi. Herkesin 'gitti' dediği maçı çevirerek kazandık. O yüzden arkadaşlarımın hepsini kutluyorum."

Çalımbay, yeni transfer olan futbolcuların takıma geç katıldığını vurgulayarak, "Zaten transferlerimizin hemen hemen hepsi geç geldi. O yüzden onların da takıma alışmaları biraz zaman alacak. Bu sıkıntılarımız var. Onları da biran önce telafi etmeye çalışacağız." diye konuştu.

"BOURABIA'NIN YERİNİN BİR AN ÖNCE DOLDURULMASI GEREK"

Faslı futbolcu Mehdi Bourabia'nın İtalya ekibi Sassuolo'ya transfer olmasının ardından oluşan boşluğun bir an önce doldurulması gerektiğine dikkati çeken Çalımbay, şunları kaydetti:

"Mehdi Bourabia'nın yerine bir tane oyuncu alabilirsek o zaman her şeyimiz tam olacak. Birkaç isim vardı aslında ama malum şu sıralar Türkiye ve Avrupa'da maddi sıkıntılar var. Şimdi her şey daha da pahalı oldu. Takımda bir denge var ve onu da korumak zorundayız. Kendi bütçemize göre oyuncu bulabilirsek inşallah alacağız. Hakikaten ihtiyacımız var. Mehdi Bourabia varken bile bir oyuncu daha istiyorduk. Şu sıralar oynadığımız maçlarda da maalesef bu sıkıntıyı yaşayabiliriz. Yaşamamak için bir an önce o mevkiye bir oyuncu almamız gerekiyor."

"İLK AMACIMIZ KONYASPOR'U ÜST SIRALARA TAŞIMAK"

Atiker Konyaspor'da geçen sezon büyük sıkıntılar yaşandığını anımsatan deneyimli hoca, "Konyaspor, birkaç yıl önce çok güzel günler yaşanmışken geçen sezon ligi 15. sırada bitirdi. Şimdi bizim bunu tekrar yukarıya taşımamız gerekiyor. İlk amacımız Konyaspor'u üst sıralara taşımak. Bunu da inşallah yüzde 100 yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Atiker Konyaspor'u yönetim ve taraftarın desteğiyle yukarılara taşıyacaklarını vurgulayan Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarlarımızdan tek isteğimiz; bırakmasınlar, Erzurumspor maçında destekleri çok iyiydi ama bunu daha da çoğaltmamız gerekiyor. Çünkü bizim takım için taraftar desteği en önemli şeydir. Biz bir başarı yakalayacaksak en büyük unsurlardan bir tanesi taraftardır. Buna da hem içeride hem dışarıda çok ihtiyacımız var. Biz onların yüzünü güldürmek ve geçen seneki sıkıntıları yaşatmamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tabii ki hedefimiz yukarılara oynamaktır."

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