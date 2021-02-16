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Konyaspor'da, Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig´de 25'inci haftayı 2-0´lık Yukatel Denizlispor galibiyeti ile kapatan İttifak Holding Konyaspor, 26'ncı haftada deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı

Konyaspor'da, Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesisleri´nde gerçekleştirilen antrenmana, tedavilerine devam edilen yeşil-beyazlı oyuncuların yanı sıra Ümit Milli Takımı İstanbul Riva´da yapılan hazırlık kampının aday kadrosuna katılan Konyaspor kalecisi Ozan Can Oruç yer almadı.

Denizlispor maçında forma giyen yeşil-beyazlı oyuncularda, yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular da, ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı pas çalışması ile sürdürdü. Antrenman, topla oyun ve çift kale maç ile sona erdi.

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