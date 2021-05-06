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Konyaspor'da olağanüstü kongre kararı

İttifak Holding Konyaspor yönetim kurulu, olağanüstü kongre kararı aldı

Konyaspor'da olağanüstü kongre kararı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da olağanüstü kongre kararı alındı. Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, kongrenin 24 Mayıs'ta yapılmasına karar verildiği ifade edildi. 24 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamaması halinde ise kongre 31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu´nun 05.05.2021 tarih ve 995 sayılı kararı ile Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddelerine göre 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 18.00'de Selçuklu Kongre Merkezi Konya Anadolu Oditoryum Salonunda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde II. Toplantının 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir."

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