Konyaspor'da Sokol Cikalleshi ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor, 2020-2021 sezonunda takıma katılan 34 yaşındaki golcü Sokol Cikalleshi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıldı. Konu hakkında açıklama yapan Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, "Karşılıklı olarak fesih işlemi tamamlandı. Kulübe verdikleri katkından dolayı teşekkür ederiz. Cikalleshi’nin ayrılması ile de 15 olan yabancı sayımız da 14'de düşmüştür" dedi.

Konya ekibiyle 4 sezonda 111 maça çıkan Cikalleshi, 30 kez fileleri havalandırırken 11 gole de katkı sağladı; Konyaspor tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.