Konyaspor, Süper Lig´in 2020-2021 sezonunun kendi sahasındaki son maçında yarın Trabzonspor´u konuk edecek. Yeşil-beyazlı takım son çalışmasını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesisleri´nde gerçekleştirdi.

6 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Yeşil-beyazlı takımdan yapılan yazılı açıklamada, sakatlıkları nedeniyle tedavilerine devam edilen Deni Milosevic, Zymer Bytyqi, Marin Anicic, Artem Kravets, Samuel Eduok ve Alper Uludağ´ın yarınki Trabzonspor maçında forma giyemeyecekleri belirtildi.TFF'den tarafından daha önce ligdeki diğer maçlar gibi saat 20.30' da başlayacağı açıklanan İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor maçının başlama saati 17.00'ye alındı. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.