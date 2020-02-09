İttifak Holdign Konyaspor, bugün Aykut Kocaman ile karşılıklı olarak sözleşmeyi fesih etti. Kocaman da bugün öğle saatlerinde tesislerden ayrıldı. Deneyimli teknik adamın ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı kulüpte Ünal Karaman sesleri yükseldi. Trabzonspor'dan ayrılan ve Konyalı olan Karaman'a, hem yöneticilerin hem de taraftarın sıcak baktığı yarın görüşme yapılacağı öğrenildi.
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