Konyaspor'dan, 23 Nisan ve TBMM'nin açılışının 100. yılına özel video

AA

Kulüp tarafından yayınlanan videoda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 18 ilde ön sırada mücadele eden doktor hemşire ve sağlık çalışanlarının çocuklarına yer verildi.Sağlık çalışanlarının çocuklarının tüm dünya çocuklarının bayramını kutladığı videoda, vatandaşlara da önemli uyarılarda bulunuldu.Virüsle mücadelede en riskli meslek grubunun temsilcileri olan anne ve babalarını çok sevdiklerini, onlara doyasıya sarılmak istediklerini ifade eden çocuklar, mecbur kalmadıkları halde dışarı çıkanlara seslenerek "hayallerimizi öksüz, heveslerimizi yetim bırakmayın" uyarısında bulundu.Videonun sonunda ise teknik direktör Bülent Korkmaz'ın Türk bayrağı önünde, "Nice bayramlarda coşkuyla hep beraber sevinelim. Ne mutlu Türküm diyene." sözlerine yer verildi.Videoda 18 ilden 4-13 yaş arasındaki çocukların; "Bugün 23 Nisan, tüm dünya çocuklarına Atatürk’ümüzden armağan. Bu güzel günde güzel bayramda sağlık çalışanlarının çocukları olarak, kahraman babalarımıza, annelerimize en kısa sürede bir tek kayıp bile vermeden yeniden doyasıya sarılmayı istiyoruz, onları çok seviyoruz... Tıpkı sizin çocuklarınızın sizleri çok sevdiği gibi... Hayallerimizi öksüz, heveslerimizi yetim bırakmayın. Gece gündüz dinlenmeden, sizin için bizim için ülkemiz için hayatlarını ortaya koyarak çalışırlarken ayaklarına değen taş siz olmayın... Bizi sevdiklerimizden ayırmayın... Nice ümitler var karanlığın ardında... Ümitlerimizi karartmayın... Sabredin... Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın. Lütfen evde kalın. Hayat eve sığar unutmayın... Omuz omuza el ele verelim bu virüsü hep birlikte yenelim. Nice bayramlarda coşkuyla hep beraber sevinelim... Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerine yer verildi.