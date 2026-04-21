Konyaspor- Fenerbahçe maçı canlı izle: Konyaspor- Fenerbahçe maçı nereden canlı izlenir?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, ligde oynayacakları Galatasaray derbisi öncesinde moral kazanmak ve yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan ekip adını yarı finale yazdıracak. İşte maçın detayları ve muhtemel 11'ler…
Grupta Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Beşiktaş'a kaybederken diğer rakiplerini mağlup ederek 9 puan topladı. Öte yandan Konyaspor, grup aşamasında oynadığı 4 maçı da kazandı ve Fenerbahçe ile eşleşti. Peki, Konyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları
KONYASPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Konyaspor- Fenerbahçe ZTK çeyrek final maçı 21 Nisan Salı (bu akşam) 20.30'da oynanacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
F.BAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe'de bugün oynanacak mücadelede 2 isim forma giyemeyecek.
Uzun süredir takımdan ayrı kalan Edson Alvarez'in yanı sıra Marco Asensio, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.