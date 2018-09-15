Konyaspor - Fenerbahçe maçı heyecanı

Konyaspor ve Fenerbahçe, 16 Eylül 2018 Pazar günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Konyaspor 8 puanla 5. sırada, Fenerbahçe 3 puanla 13. sırada bulunuyor. Konyaspor son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Fenerbahçe, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 156. İddaa'da Konyaspor kazanır 3.20, berabere biter 3.20, Fenerbahçe kazanır 1.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Konyaspor son haftadaki Fenerbahçe müsabasında 3-2 yenildi.

Fenerbahçe ise Konyaspor karşılaşmasında 3-2 kazandı.

Konyaspor, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 3 gol yedi.

Fenerbahçe, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Fenerbahçe, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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