        Konyaspor- Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Konyaspor- Fenerbahçe maçı özeti ve golleri

        Konyaspor- Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, ligde oynayacakları Galatasaray derbisi öncesinde moral kazanmak ve yarı finale yükselmek için sahaya çıktı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan ekip adını yarı finale yazdırdı. Peki, Konyaspor- Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte maçın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 23:59 Güncelleme:
        1

        Grupta Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Beşiktaş'a kaybederken diğer rakiplerini mağlup ederek 9 puan topladı. Öte yandan Konyaspor, grup aşamasında oynadığı 4 maçı da kazandı ve Fenerbahçe ile eşleşti. Peki, Konyaspor- Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte karşılaşmanın detayları

        2

        KONYASPOR- FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Tümosan Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Uzatmalara giden maçta skoru 120. dakikada Jevtovic'in penaltıdan gelen golü belirledi. Bu sonuçla Konyaspor Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

        3

        KONYASPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Konyaspor- Fenerbahçe ZTK çeyrek final maçı 21 Nisan Salı günü 20.30'da oynandı.

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        F.BAHÇE'DE 2 EKSİK

        Fenerbahçe'de bugün oynanacak mücadelede 2 isim forma giyemeyecek.

        Uzun süredir takımdan ayrı kalan Edson Alvarez'in yanı sıra Marco Asensio, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

        5

        KONYASPOR MUHTEMEL 11

        Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Arif, Jevtovic, Melih, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer

        FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

        Tarık, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Kante, Musaba, Fred, Oğuz, Cherif

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
