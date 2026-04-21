Konyaspor- Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, ligde oynayacakları Galatasaray derbisi öncesinde moral kazanmak ve yarı finale yükselmek için sahaya çıktı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan ekip adını yarı finale yazdırdı. Peki, Konyaspor- Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte maçın detayları...
Grupta Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Beşiktaş'a kaybederken diğer rakiplerini mağlup ederek 9 puan topladı. Öte yandan Konyaspor, grup aşamasında oynadığı 4 maçı da kazandı ve Fenerbahçe ile eşleşti.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Tümosan Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Uzatmalara giden maçta skoru 120. dakikada Jevtovic'in penaltıdan gelen golü belirledi. Bu sonuçla Konyaspor Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Konyaspor- Fenerbahçe ZTK çeyrek final maçı 21 Nisan Salı günü 20.30'da oynandı.
F.BAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe'de bugün oynanacak mücadelede 2 isim forma giyemeyecek.
Uzun süredir takımdan ayrı kalan Edson Alvarez'in yanı sıra Marco Asensio, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
KONYASPOR MUHTEMEL 11
Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Arif, Jevtovic, Melih, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Tarık, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Kante, Musaba, Fred, Oğuz, Cherif