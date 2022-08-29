Haftanın kapanış maçlarından biri olan Konyaspor - Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Fenerbahçe son 4 resmi maçında 16 gol atarak performasını zirveye taşıdı. Sarı lacivertliler bu iyi gidişatını Konyaspor karşısında da devam ettirmeye kararlı. Merakla beklenen maç ile ilgili ayrıntıları haberimizde sizler için derledik...