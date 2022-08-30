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Konyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve bu sezon ilk yenilgisini aldı. Spor yazarları, Konyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

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  • "Açıklaması yok!" Konyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları!

    MEHMET DEMİRKOL: AÇIKLAMASI YOK

    Başta Konya iyi ve geniş alanda pas yaparak baskıdan topu kaçırdı. Üstüne iyi de bir karşı pres yaptılar. Fizik olarak rakiplerinden üstün göründüler. Bu tip durumlarda Fenerbahçe alanına çekilmekten çekinmiyor. 3 haftadır gol yemeyen bir rakibe karşı bu daha da anlaşılır.

     
  • "Açıklaması yok!" Konyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları!

    Jesus’un hiçbir değişikliğinin istediği gibi sonuç verdiğini söylemek mümkün değil. Wien maçındaki ön alan akışkanlığını sağlayamadılar. Hem rakibin oyun gücü hem de Emre ve Rossi’nin 360 derecede oynamada çektikleri sıkıntı bunda etkili oldu denebilir. Ancak 2. yarıda Konya eksik kaldığında sahada olan ekibin kısır oyununun pek bir açıklaması yok. (FANATİK)
  • "Açıklaması yok!" Konyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları!

    ERMAN TOROĞLU: HAKEM NET GÖRDÜ

    Güzel maç oluyor… Nereye kadar; Valencia öyle bir iş yapıyor ki gereksiz… Rakip defansla dalaşıyor, rakip defans bunu itiyor, o da ayak tabanını rakibin hayalarına doğru iteliyor. Hakem pozisyonu net takip ediyor, kamerada var. Fenerbahçe'de oynayan bir futbolcu bu hareketi yapmaz ve takımı eksik bırakmaz. 
  • "Açıklaması yok!" Konyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları!

    Fenerbahçe sahada çok kopuk. Mesela bir frikik pozisyonu var. Eğer F.Bahçe bu frikiği çalışmışsa ve burada oynayan iki üst düzey oyuncu birbirine top atıp anlaşamamışlarsa daha takımın çok fırın ekmek yemesi lazım. Bunu da yapacak olan Jesus. Ama şu var; sarılacivertliler dün büyük bir yara aldı.

     
  • "Açıklaması yok!" Konyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları!

    SERDAR ALİ ÇELİKLER: KAYIP KÖTÜ AMA KAZANIMLAR DA VAR

    Maç boyu sadece 2 pozisyon bulan (Gol ve son saniyede direkten dönen top. Arka direkte Altay'ın çıkardığı Muriç'in pozisyonu öncesi ofsayttı) Konyaspor bunlardan birini değerlendirip 3 puanı aldı. F.Bahçe ise sadece Pedro'nun kafa vuruşu ile gol pozisyonu diyebileceğimiz bir şey yakaladı. Kaybetmek kötü elbette. Ama bu maçtan net kazanımlar da gördüm:

     
  • "Açıklaması yok!" Konyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları!

    1- Takımdaşlık gayet iyi. Valencia sahadan çıkarken ve 2. yarıda İrfan ve Pedro oyuna girerken yedek kulübesinin tavrı harikaydı.

    2- Hoca bana göre çok doğru değişiklikler yaptı. Taktiği, savunmayı öne çıkarması ve bir takım başlangıç 11'i tercihileri tartışılabilir ama tüm hamleleri doğru ve zamanındaydı. Oyuncular çok kötüydü. (HABERTÜRK)
  • "Açıklaması yok!" Konyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları!

    ERCAN GÜVEN: ŞAPKADAN GEMİ ÇIKARMAK! 

    Baştan sona beklenmedik davranışlar içeren, sebep-sonuç ilişkileri, futbolun avantajları tersine işleyen, sıra dışı bir maçtı Konyaspor- Fenerbahçe karşılaşması. Fenerbahçe’de ne dinamizm ne de hız vardı ama… Konyaspor da şapkadan tavşan değil gemi çıkardı. Rakip eksikken duran Konyaspor kendisi de eksilince yine maçın başındaki haline döndü. Kontrolü ele aldı. Rakibi kalesinden uzak tuttu. 
  • "Açıklaması yok!" Konyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları!

    Fenerbahçe ise bir süre hızlı ve dikine oyununa dönmeye çalıştı ama bu sırada ilk yarıda gol yemesine engel olan çizgi defansın arkasına sızan Muhammet maçın tek golünü Fenerbahçe ağlarına gönderdi. Böylece Jesus’un maç içinde yarattığı çözüm, bir bakıma sebebin ta kendisi oldu.
  • "Açıklaması yok!" Konyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları!

    Kaptanın iyisi fırtına da belli olur derler… Jesus, ilk yirmi dakikada durumu kavrayıp kazanmaya çalışmak yerine en azından bir puanla döndürebilmeliydi Fenerbahçe’yi. Kazanma hırsı kaybettirdi Fenerbahçe’ye. (MİLLİYET)
  • "Açıklaması yok!" Konyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları!

    ÖMER ÜRÜNDÜL: ROTASYON USTASI JORGE JESUS

    Fenerbahçe kazanırken, Jorge Jesus'a övgüler yağarken ben hep inandığım, aykırı görüşlerimi paylaştım. Kısa özet: "Günümüz futbolunda sistem çok önemli. Çok sayıda transfer yapılmışsa, saha içi düzenini en kısa sürede oturtmanın tek yolu kadro istikrarıdır. Jesus ise bunun tam tersini yapıyor." Jesus, rotasyonları abartarak, sürekli taşlarla oynuyor. Ayrıca bir üçlü defans uygulatıyor, bir dörtlü.
  • "Açıklaması yok!" Konyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları!

    Fenerbahçe'nin ne kadar kötü oynadığının en büyük göstergesi hemen hemen hiç pozisyon bulamayışları. İşte bir Jesus portresi... Şunu kimse unutmasın günümüz futbolunda macera ile sürekli takımla, sistemle oynayarak başarı gelmez. (SABAH)
  • "Açıklaması yok!" Konyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları!

    ŞANSAL BÜYÜKA: SIFIR POZİSYON

    Fenerbahçe “sıfır“ futbol oynadı, “sıfır“ pozisyon yarattı, doğal olarak “sıfır“ puanda kaldı… Yani halk dilinde derler ya “sıfıra sıfır, elde var sıfır“... İşte tam da öyle... Fenerbahçe’nin çok kötü maçlarını izledim, çok farklı kaybettiği maçlara tanıklık ettim… Ancak yemin ederek söylüyorum, pozisyona girmeden bir maçı bitirdiğini ilk defa gördüm…

     
  • "Açıklaması yok!" Konyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları!

    Biraz da dönüp kendimizi eleştirelim… Fenerbahçe Adana’ya 4 attı ya gazetelerde günlerdir “Jorge Jesus mucizesi“ diye yağlamalar - ballamalar , tefrikalar… Biraz durun, ağır olun, bu kadar gaz vermeyi bırakın… Gördük mucizeyi; Fenerbahçe bir pozisyona bile giremeden maç kaybetti... (MİLLİYET)
  • "Açıklaması yok!" Konyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları!

    İLKER YAĞCIOĞLU: JESUS KADAR İNANMADILAR

    Son haftalarda oynadığı oyunla büyük umut aşılayan Fenerbahçe, dün akşam Eskişehir'de Konya karşısında Jesus geldiğinden beri en kötü oyununu oynayarak sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Dün akşam oyun kötüydü belki ama Jesus'a 2 yönden hayran kaldım. İlki kırmızı kart pozisyonunda bizim hocalarımızdan biri olsa 4. hakeme koşar, ortalığı karıştırırdı.
  • "Açıklaması yok!" Konyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları!

    Ama Jesus eline taktik tahtasını aldı oyuncularına 10 kişi ile neler yapmaları gerektiğini anlattı. İkincisi de Lemos sakatlanıp çakırken yerine bir stoper koyabilirdi ama o Serdar Dursun'u alarak oyuncularına maçı kazanmak istediğinin mesajını verdi. Ama oyuncuların dün akşam Jesus kadar inancı yoktu. (TAKVİM)
  • "Açıklaması yok!" Konyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları!

    SERKAN AKCAN: BÜYÜK KARARLAR

    Valencia 22. dakikada tartışmalı bir kararla oyundan atıldıktan sonra Jorge Jesus, Lemos’u çıkarıp santrfora Serdar Dursun’u alarak maçın dengesini elinde tuttu. Jesus, ikinci yarıya başlarken Samuel ve İrfan Can hamleleriyle başlayıp sahada daha dengeli kalmayı hedefledi. 

     
  • "Açıklaması yok!" Konyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları!

    Maç 11-11 giderken rakip kaleye gitmekte zorlanan bir Fenerbahçe izlerken Valencia atıldıktan sonra Jesus’un cesur hamleleri takımını sahada dik tuttu. Konyaspor ise sahada bir kişi fazla olmasına rağmen doğru stratejiyi bulmakta zorlandı. Ne zaman ki Adil de atıldı ve sahada takımlar 10-10 mücadele etmeye başladı o andan itibaren ibre Konyaspor’a döndü. (FANATİK)
  • "Açıklaması yok!" Konyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları!

    GÜRCAN BİLGİÇ: ŞIMARIKLIK

    Bir türlü anlam veremediğim üçlü (ya da beşli) defans kurgusundan hedefleri bazı maçlarda çalışacak Jesus'un. Ama sağ ve sol bekin orijinal değilse, bu düzenin zayıf karnı kanatları rakibe veriyorsun. 

     
  • "Açıklaması yok!" Konyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları!

    Bunun yanına "şımarık" kelimesini de eklemek gerekiyor. Valencia'nın kırmızıya neden olan hareketi de şımarıklık, Ferdi'nin İrfan Can'ın pasının peşinden koşmaması da. Üst üste farklı galibiyetler geldikleri bu maçta, "nasıl olsa kazanırız" tavrını taşımaları tüm takıma yansıyan gevşeklik. (SABAH)
  • "Açıklaması yok!" Konyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları!

    DENİZ ÇOBAN: TUTARSIZ UYGULAMALAR

    23’te Valencia’nın topsuz alanda rakibine müdahalesinde; hız, şiddet, gaddarlık yoktu. Hamlesi, tam bir tekme girişimi değildi. Bu yönüyle hareket, kırmızı kartın kriterlerine oturmuyor. Kardeşler’in belli belirsiz gördüğü bu pozisyonda onu haklı çıkartabilecek tek tutar dal, 'Hareketin kramponla, rakibin hassas bir bölgesine' yapılıyor olmasıydı. 
  • "Açıklaması yok!" Konyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları!

    36’da Serdar’ın, Adil'in yüzüne avuç içiyle bir hamlesi var. Bir önceki pozisyondaki gibi darbenin hedefinde olan bölge oyuncunun hassas yeri, yani yüzü!  Kısacası hakemin disiplin uygulamaları tutarsızlıklarla doluydu. Adil’in gördüğü kırmızı kart doğruydu. (FANATİK)

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