Konyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Fenerbahçe sahada çok kopuk. Mesela bir frikik pozisyonu var. Eğer F.Bahçe bu frikiği çalışmışsa ve burada oynayan iki üst düzey oyuncu birbirine top atıp anlaşamamışlarsa daha takımın çok fırın ekmek yemesi lazım. Bunu da yapacak olan Jesus. Ama şu var; sarılacivertliler dün büyük bir yara aldı.