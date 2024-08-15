Konyaspor- Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Konyaspor ligin 2. haftasının açılış maçında Galatasaray'ı ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesinde iki takımda eksiklikler dikkat çekerken, gözler yeni transferlerde olacak. Peki, "Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte Konyaspor Galatasaray maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...