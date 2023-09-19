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        Konyaspor, Gökhan Töre ile resmi sözleşme imzaladı

        Konyaspor, prensipte anlaşmaya vardığı tecrübeli futbolcu Gökhan Töre ile resmi sözleşme imzaladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 17:46 Güncelleme: 19.09.2023 - 17:46
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        Gökhan Töre, Konyaspor'da!
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        Konyaspor daha önce prensipte anlaşmaya vardığı Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı. 31 yaşındaki futbolcu için kulüp binasında basına kapalı imza töreni düzenlendi. Töre, kendisi 1+1 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

        Bayer Leverkusen alt yapısında yetişen Gökhan Töre, Avrupa'da Chelsea U21, Hamburg, Rubin Kazan, West Ham takımlarında Türkiye'de ise Beşiktaş, Y. Malatyaspor, Adana Demirspor, MKE Ankaragücü'nde oynadı. Gökhan Töre, Konyaspor'da 30 numaralı formayı giyecek.

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