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Konyaspor ile Afyonspor depremzedeler yararına dostluk maçı yaptı

Konyaspor ile TFF 2. Lig takımlarından Hes İlaç Afyonspor, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar yararına dostluk maçı yaptı

Konyaspor ile Afyonspor depremzedeler yararına dostluk maçı yaptı
AA

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumunda seyircisiz oynanan dostluk maçında sporcular, sahaya "Biriz beraberiz", "Yaraları hep birlikte saracağız" ve depremden etkilenen illerin trafik plaka kodlarının yazılı olduğu tişörtlerle ısınmaya çıktı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Konyaspor, maçın 14. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Adil Demirbağ'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. 40. dakikada Michalak'ın attığı golle ilk yarı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Konyaspor, 56. ve 58. dakikalarda Mame Diouf'un golleriyle durumu 4-0 yaptı. Arabam.com Konyaspor, 85. dakikada da Muric'in golüyle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Müsabakanın sanal bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak. Bilet satışları gece yarısına kadar devam edecek.

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